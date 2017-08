Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois caminhões, seguida de tombamento de carreta, na SC 355, nas proximidades do Distrito de Planalto. O fato foi registrado no começo da manhã desta segunda-feira, dia sete. Conforme informações, uma carreta Scania, que se dirigia sentido Concórdia, colidiu contra um caminhão e em seguida tombou fora da pista. O motorista desse veículo, ainda não identificado, foi socorrido consciente por populares e com luxação em um dos braços. Toda a carga de farelo de soja ficou espalhada sobre a rodovia. O outro motorista, do caminhão porcadeiro, de Joaçaba, foi atendido com ferimentos na cabeça e suspeita de perfuração em um dos olhos.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)