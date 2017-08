O cadastro biométrico, que é o método tecnológico que permite identificar o eleitor por meio da impressão digital, iniciou ainda em maio, mas são poucas as pessoas da região que já fizeram o cadastramento. A chefe do cartório da 9ª zona eleitoral, Márcia de Menezes, explica que ele não é obrigatório, mas é interessante que as pessoas aproveitem esse momento, porque futuramente a biometria será exigida para todos os eleitores. “A gente pede que os eleitores compareçam e não deixem para a última hora. Nossa ideia é que o maior número de pessoas seja atendido antes de ser obrigatório”, comenta.

O atendimento deve ser agendado pelo site do TRE, e é um pouco demorado, cerca de meia hora. O agendamento é simples. Basta acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral (http://www.tre-sc.jus.br/), clicar no ícone cadastramento biométrico e preencher as informações. O próprio sistema irá informar as datas e horários disponíveis. Quem preferir poderá agendar pelo telefone (49) 3444 7196.

Para fazer a biometria, é necessário que o eleitor leve documento de identificação com foto, comprovante de residência recente e comprovante de alistamento militar, para os homens maiores de 18 anos e que vão fazer o primeiro título. O objetivo desse cadastramento é dar mais segurança ao processo eleitoral e evitar fraudes.