A Apae de Concórdia promove nesta semana o Bazar Beneficente, que estará aberto no período de sete a 12 de agosto, na rua Domingos Machado de Lima, em frente à Pizzaria Tuiuiú. O horário de atendimento é das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia.

Há muitas opções e os preços vão depender do produto, mas variam de R$ 5,00 a R$ 20,00. Os itens que são vendidos no bazar foram doados pela comunidade e o objetivo é arrecadar dinheiro para manter a estrutura da Apae, que passa por dificuldades financeiras.

Outra ação que está sendo organizada para arrecadar recursos para a Apae é a Feijoada do Genésio. O almoço vai ocorrer no sábado, 19 de agosto, no CTG Fronteira da Querência. Os ingressos custam R$ 30,00, e estarão à venda no bazar e com a diretoria da Apae.