Casa é destruída pelo fogo em Barra do Jacutinga, Concórdia

Uma casa foi totalmente destruída pelo fogo na noite de domingo, dia 06, na comunidade de Barra do Jacutinga, em Concórdia. O imóvel tinha cerca de 60 metros quadrados.

Os Bombeiros Voluntários de Concórdia foram até o local, mas o fogo se alastrou rapidamente a as chamas já haviam consumido a casa. A guarnição fez o trabalho de rescaldo.

De acordo com as informações apuradas, a PM havia sido acionada antes do incêndio, em função de uma briga na mesma residência