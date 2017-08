Um Golf com placas de Concórdia capotou na SC-355 próximo ao Distrito de Planalto na noite de domingo, dia 06. O acidente aconteceu por volta das 21h. O condutor, de 25 anos, foi retirado do veículo por populares com escoriações. Uma equipe do Samu se deslocou para prestar o atendimento, mas o condutor já não estava mais.

De acordo com as informações apuradas no local, o motorista estava sozinho no carro e fazia o sentido Planalto BR-153. Ele teria perdido o controle e batido no barranco na lateral da pista antes de capotar.

A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para apurar as causas do acidente. O trânsito ficou em meia pista até a retirada do carro.