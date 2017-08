A Associação Concordiense de Ciclismo – ACC participou no domingo dia 06 de agosto de 2017 do 2° Pedal da Amizade em Luzerna SC. Paralelo à competição também foi realizado um passeio de cicloturismo, que largou após os competidores e percorreu o mesmo percurso de 48km e um outro alternativo mais curto de aproximadamente 20km. Com grande presença de ciclistas de todas as idades e expressiva participação de concordienses de diversos grupos de pedaladas.

Principais resultados da equipe ACC

Categoria Feminina

Campeã geral: Caroline Ebertz

3º - Maria Maria Luiza Mezzomo

Categoria SUB-17

3º - Ian Maran

Categoria SUB-30

2º - Luis Giordani

3º - Sandro Araldi

Categoria Master A

2º - Júlio Gomes Filho (4º geral)

3º - Fabiano Vivan

4º - Cristian de Melo

Categoria Master B

2º - Volmei Pommerenke (5º geral)

(Fonte: Associação Concordiense de Ciclismo)