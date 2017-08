Um veículo de Seara se envolveu em colisão na SC 155, entre Xavantina e Xanxerê. O fato foi registrado na manhã do sábado, dia cinco, nas proximidades do cemitério de Xanxerê. Envolveram-se dois VW Gol. Um de Seara e outro de Xanxerê. No veículo xanxerense, o motorista ficou com ferimentos leves e no carro de Seara, o motorista não se feriu.

(Fonte: Ronda Policial)