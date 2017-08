O Concórdia Atlético Clube encerrou o primeiro turno do Campeonato Catarinense da Série B, com vitória. O Galo do Oeste passou pelo Juventus por 3 a 0 na tarde do domingo, dia seis, no Estádio Domingos Machado de Lima.

Esta foi a terceira vitória consecutiva do Galo do Oeste no campeonato. Com o resultado, o CAC está com 13 pontos.

Os gols do CAC foram marcados por Wilson Jr, Andrei e Abner.

Na abertura do returno, o Concórdia recebe o Barra, no próximo domingo, a partir das 15h30.