Um motorista de Concórdia, de 38 anos, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia, no final de semana, relatando que foi assaltado em Novo Hamburgo, RS, ainda no dia 31, por volta de 15h. O ladrão levou um celular e fez ameaças.

De acordo com o relato o caminhão estava parado, pois o condutor falava no celular e aguardava um ajudante, que havia trabalhado com ele na entrega de uma carga em um mercado. Um rapaz magro e baixo, com aparência de menor de idade, apareceu com uma arma de fogo e pediu o celular. O jovem ameaçou atirar.

Ao pegar o celular o assaltante fugiu do local de bicicleta, com um comparsa que o aguardava próximo ao local.