Homem que agrediu outro com barra de ferro em Concórdia,se apresenta à Polícia

Um homem de 67 anos, de iniciais A.L, se apresentou na Delegacia de Polícia de Concórdia na tarde de sexta-feira, dia 04. Ele seria o autor da agressão contra A. de C., de 31 anos, que foi atingido na cabeça por uma barra de ferro, na noite de quarta-feira, dia 02.

Em depoimento A.L afirmou que teria sido agredido primeiro, por A. de C. Segundo o relato, ele estaria em um quarto quando a briga iniciou. O idoso teria tentado sair de casa, mas A. de C., tentou investir novamente e aí, ele reagiu com a barra de ferro.

Depois de prestar depoimento ele foi liberado. A Polícia vai seguir trabalhando no caso.

Na noite o homem atingido foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários e conduzido ao Hospital São Francisco. Ele foi transferido para Caçador, onde está internado na UTI.