Um motorista de um Fiat Uno perdeu o controle do carro e bateu em dois veículos estacionados no Bairro Parque Jardim Ouro em Capinzal. O fato aconteceu na Rua Osvaldo Cruz, por volta das 06h deste domingo, dia 06.

O Fiat bateu e outro Uno e em um Peugeot, ambos com placas de Capinzal. Além do condutor responsável pela batida, o carona de iniciais e outros dois ocupantes do outro Fiat Uno de iniciais. foram socorridos pelos Bombeiros e encaminhados até a emergência do Hospital Nossa Senhora das Dores de Capinzal com ferimentos leves.

O motorista do carro que bateu nos demais apresentava sinais de embriaguez. Os policiais militares oferecerem o teste de bafômetro ao causador do acidente, mas o mesmo se negou. Diante disso, foram emitidas as notificações cabíveis e o veículo recolhido.

Informações: Jardel Martinazzo / Rádio Capinzal