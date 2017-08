Em uma operação realizada na noite de sábado, dia 05, a PM de Piratuba apreendeu quatro carros. As guarnições fizeram abordagens em vários pontos da cidade e durante as averiguações, os policiais constataram que três motoristas dirigiam sem a Carteira Nacional de Habilitação e um veículo estava com débitos no licenciamento.

A PM também notificou veículos que apresentaram irregularidades. O sargento Marcos Gerhardt destacou que um evento na cidade gerou a movimentação. “Devido ao aumento da circulação de veículos na cidade, muitas pessoas não habilitadas ou que estão com alguma irregularidade no veículo, acabam circulando, achando que passarão despercebidas, e muitas vezes são pegas “em flagrante, como ocorreu nesta noite”, relatou.