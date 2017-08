O Concórdia Atlético Clube recebe hoje o Juventus, de Jaraguá do Sul, no fechamento do turno da série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste quer confirmar a boa sequência e tentar emplacar a terceira vitória consecutiva na competição. O duelo será no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, a partir das 15h30.

O CAC é o sexto colocado, com dez pontos. Vem de vitória por goleada sobre o Jaraguá, fora de casa, por 7 a 0. Já Juventus é o penúltimo colocado, com seis pontos. Vem de empate em casa contra o Hercílio Luz.

O jogo desta tarde será uma oportunidade do Concórdia apresentar seu novo uniforme. O mesmo foi produzido pela italiana Errea e será utilizado pela primeira vez, hoje.

A arbitragem será de Evandro Tiago Bender, auxiliado por Neuz Ines Back e Clair Dapper.