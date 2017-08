Neste sábado (05) a equipe de Concórdia teve mais um difícil confronto pela Divisão Especial do Catarinense, e após um jogo muito equilibrado a vitória da ACF foi por somente 1 a 0, em partida realizada no ginásio da Ser Sadia, em Concórdia.

Como já esperado, o confronto foi de muito equilíbrio, com grande intensidade desde os primeiros segundos, fazendo com que na partida as equipes tivessem boas chances de gol, mais uma vez exigindo das grandes defesas dos goleiros. Como a equipe concordiense já sabia da qualidade do adversário, tratou de já nos primeiros minutos abrir o placar, mais precisamente aos 2min33s com Douglinhas acertando o canto esquerdo do gol adversário.

Na etapa complementar houveram boas chances para ambos os lados, porém o placar não sofreu mais nenhuma alteração, terminando a partida com vitória de Concórdia por 1 a 0, e com isso a permanência na liderança da competição, a partida foi marcada pelo retorno do ala Felipinho as quadras após ficar afastado por algumas semanas para tratamento com o fisioterapeuta Alessandro Machado.

Agora a equipe de Concórdia segue os treinamentos durante as próxima semanas para o confronto contra a equipe de Erechim pela Liga Nacional de Futsal (LNF) no próxima dia 19 às 19h no Centro de Eventos.

(Fonte:: Ricardo Artifon/ACF)