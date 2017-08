Com isso, são três empresas da região com esse certificado, que permite venda para todos os estados do país.

Nesta quinta-feira, 3, o presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Enori Barbieri, entregou a certificação do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) para a diretoria do Frigorífico FrigoLaste de Seara. O título é concedido pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca por meio da Cidasc e garante a qualidade e segurança dos alimentos, mas também assegura que a empresa está apta a vender seus produtos para outros Estados brasileiros, conquistando assim novos mercados.

“A inspeção de produtos de origem animal pelo novo sistema Sisbi impõe altos padrões de segurança sanitária e de qualidade de produtos, dando garantias aos consumidores. Ao mesmo tempo aumenta a competitividade da produção, aumentando o valor agregado e desenvolvendo o setor. Isso para nós é fundamental para valorizar todos os produtores rurais de Santa Catarina”, diz Barbieri.

A secretária executiva da ADR Seara, Gládis Regina Bizolo dos Santos, ressalta que o papel do Estado é fomentar e auxiliar o crescimento das empresas de maneira que tragam desenvolvimento para a região. “Este momento marca uma característica de Santa Catarina. Enquanto muitos Estados estão com dificuldade de manter os salários e as estruturas, nós adotamos um modelo administrativo diferenciado. A exemplo do que acontece hoje com o FrigoLaste. Santa Catarina abre as portas para o desenvolvimento e confia no trabalho dos catarinenses. Assim estamos superando a crise com planejamento e visão”, ressalta Gládis.

De acordo com o diretor administrativo do frigorífico, Altair Dalle Laste, a expectativa é aumentar em 30% o comércio e produção neste ano. “É um sonho realizado. A empresa teve que passar por diversas adequações nesses sete anos, mas agora o nosso mercado se amplia, assim como a nossa responsabilidade. Esta conquista é mérito da nossa família, assim como de todos os produtores, colaboradores, do poder público que participou”, ressalta Dalle Laste.

O prefeito de Seara, Kiko Canale, participou do evento oficializando o convênio com a Cidasc para cessão de um médico veterinário para atuar na inspeção sanitária e o recebimento de um veículo para atuação. “Este é um investimento em uma empresa genuinamente searaense que gera muitos empregos no município e com certeza terá muito sucesso no mercado nacional”, afirma.

SISBI

O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), que faz parte do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (SUASA), padroniza e harmoniza os procedimentos de fiscalização da inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar.

Na região há apenas três empresas com certificação: o Laticínio Vitória, de Concórdia, o Laticínio Muller, de Arabutã, e o Frigorífico FrigoLaste, de Seara.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).