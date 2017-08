O acesso à Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia, está num trecho de rodovia bastante sinuoso em com intenso trafego de veículos. A rodovia também é estreita e não possui acostamento o que torna o local perigoso para os pedestres. Buscando garantir mais segurança aos pedestres e motoristas, o deputado Neodi Saretta encaminhou uma solicitação ao Estado pedindo a liberação de recursos para a instalação de trevo no acesso à Embrapa Suínos e Aves, bem como a construção de calçada no trecho que abrange a comunidade de Tamanduá até o trevo da BR-153, em Concórdia. “A construção de calçada no trecho e um trevo é extremamente importante para garantir a segurança dos motoristas e pedestres, já que muitos funcionários da empresa se deslocam a pé ao longo do trecho que é bastante movimentado por veículos pequenos e caminhões”, disse Saretta.

(Fonte: Ascom/Deputado Neodi Saretta).