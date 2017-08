O empresário, administrador de empresas e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, “filho” de Concórdia, fez uma visita à Administração Municipal na tarde desta sexta-feira, 4 de agosto. O concordiense ilustre, que deu importantes contribuições para o desenvolvimento do município, Estado e país, foi recebido pelo prefeito Rogério Pacheco, o vice, Edilson Massocco, parte da equipe de governo, além de representantes do Legislativo.

Costumeiramente Furlan participa das festividades do município e tem muito apreço pelos eventos, principalmente pela festa de aniversário de Concórdia, pois também nasceu em 29 de julho. Devido a compromisso, neste ano, Furlan não pode estar presente, mas uma semana depois do encerramento das festividades, veio ao município para participar da abertura da Semana Attílio Fontana, que ocorre neste sábado, às 15h30, no Memorial Attílio Fontana.

Na prefeitura, acompanhou vídeo institucional de Concórdia, além da apresentação dos vencedores do primeiro Concurso de Paródia e Poesias, realizado no dia 21 de julho. Os alunos da EBM Romeu de Sisti, de Planalto, Tauana Rodrigues, Larissa Bassani e Arian Pegoraro soltaram a voz, para falar de Concórdia. Carolina Heemann Diersmann, do Grupo Escolar Cinquentenário, também teve a oportunidade de recitar os versos por ela escritos. Pacheco e Massocco também presentearam o visitante com camiseta alusiva aos 83 anos de Concórdia e uma placa de agradecimento aos serviços prestados ao município.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).