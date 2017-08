Capital do Trabalho importou mais do que exportou no sétimo mês do ano.

Concórdia com déficit na balança comercial no mês de julho

O mês de julho de 2017 foi o quarto consecutivo de déficit na balança comercial de Concórdia, neste ano. A informação consta no levantamento da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento Econômico, do Governo Federal. No sétimo mês do ano, a Capital do Trabalho vendeu para outros países R$ 897.353. Já o montante de produtos que vieram do exterior somou R$ 1.864.886. Com isso, o saldo é negativo é R$ -967.533.

Mesmo com o déficit na balança, a maior cidade da Amauc teve aumento de 110% nas vendas externas em comparação com junho. Do mesmo modo, as importações também cresceram 83,59% em comparação com o mês anterior.

Ainda de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, de janeiro a julho desse ano, Concórdia vendeu R$ 5.354.182 para outros países. Os principais produtos comercializados são de origem animal e os destinos foram Argentina, Uruguai, Vietnã, Chile, Paraguai, Itália, Panamá e Colômbia.

Também nos primeiros sete meses do ano de 2017, as compras de outras nações também tiveram maior volume, R$ 6.170,275. Os parceiros comerciais que venderam para Concórdia foram da China, Índia, Argentina, Indonésia, Itália, Alemanha, EUA, Suíça, Eslováquia, Vietnã, Coréia do Sul, França, Paraguai e Tailândia. Os principais itens foram pneus alguns itens para acabamento e de construção civil.