Em um jogo bastante movimentado, o Santa Terezinha B venceu de virada o Terra Vermelha B pela série C do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. O duelo, válido pelo grupo C, foi disputado no campo da comunidade de Santa Terezinha. O placar foi de 4 a 3.

Os trabalhos foram abertos na primeira etapa da partida, com Lucas, para os donos da casa, O placar mínimo marcou a primeira etapa do jogo.

No segundo tempo, Pelé empatou para os visitantes. Porém, pouco tempo depois,Rafael deu a vantagem para os donos da casa. O time visitante foi para cima e empatou com Nani e Pelé, pouco tempo depois virou para o Terra Vermelha. No apagar das luzes, Lucas marcou mais dois gols e garantiu a vitória para o Santa Terezinha B.