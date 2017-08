Um projeto de Concórdia está entre as 175 propostas selecionadas do Edital Elisabete Anderle, de Estímulo à Cultura. O resultado final foi divulgado na última semana./ Inicialmente, 1.803 projetos de todo o estado foram enviados para análise.

De Concórdia, o projeto "Oficina: Ilustrar no sentido gerundiano do verbo", foi beneficiado com R$ 15 mil, do Governo do Estado./ A iniciativa, proposta pela artista Simone Cristiana Talin Melchior foi enquadrada no prêmio de "Letras".

A assinatura dos contratos deve ocorrer entre o fim desse mês e começo de setembro.