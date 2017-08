Derrota do Guarapuava, no Sul de Minas, beneficia o time do técnico Morruga, que permanece na zona de classificação.

Mesmo sem entrar em quadra, a Associação Concordiense de Futsal está assegurando até a próxima rodada, a posição na tabela de classificação da primeira fase da Liga Nacional de Futsal.

Isso se deve ao fato do Guarapuava ter perdido o seu jogo para o Intelli, no sul de Minas. Portanto, os paranaenses estão na 17ª posição, com sete pontos. Um ponto e uma casa a menos que a ACF, na 16ª posição, com oito pontos e dentro da zona de classificação.

Na próxima rodada da LNF, a ACF recebe o Atlântico e o Guarapuava encara o Joaçaba, em casa.