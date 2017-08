Mesmo com o aumento no litro do combustível, a maioria dos participantes da enquete do site da Rádio Aliança diz que vai continuar andando de carro. O percentual de participantes que afirmou essa tendência corresponde a 49% dos participantes.

Por outro lado, 38% dos participantes disse que vai andar mais a pé; 9% vai usar mais bicicleta e 4% utilizar o transporte coletivo.

Em nova enquete, que já está no ar no site, a Rádio Aliança quer saber se o ouvinte/internauta concorda com as justificativas da lei que proíbe a diferenciação de preços para homens e mulheres em eventos de lazer e entretenimento.

Em Concórdia, o Procon promete fiscalizar a aplicação da Norma Técnica que proíbe a prática de valor de ingresso feminino menor que o masculino e entrada livre em eventos para mulheres até a meia noite, por exemplo.