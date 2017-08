Antes do emblemático amistoso contra o Barcelona, na próxima segunda-feira (07), no Camp Nou, a Chapecoense tem importante compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, (06) a equipe enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, e busca a vitória para manter a tranquilidade na tabela para o início do returno. Já em Curitiba, o grupo alviverde treinou na manhã deste sábado no CT do Atlético Paranaense, sob o comando do técnico Vinícius Eutrópio.

Além do tradicional treino recreativo, a equipe também trabalhou a parte tática e jogadas de bola parada. Ao final do treinamento, o lateral Diego Renan - que deve iniciar a partida como titular já que Apodi e Reinaldo cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e já estão em Barcelona - falou sobre a expectativa para o confronto contra o Coxa e ressaltou a importância da vitória.

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, até pelo último resultado que eles conquistaram fora de casa, mas nós temos que estar concentrados, sabendo que temos condições sim de fazer um bom jogo e buscar a vitória fora de casa”. Além de uma vitória contra o Coritiba garantir mais tranquilidade na tabela de classificação, o atleta ressaltou a importância do resultado positivo antes da viagem para enfrentar uma das melhores equipes do mundo. “Saindo daqui com uma vitória a gente vai com mais moral pro jogo do Barcelona, na segunda. Então a gente tem que estar bem focado e bem preparado. (...) Isso vai dar mais confiança pra gente”, afirmou.

Por fim, o lateral falou sobre a ansiedade para a partida contra a equipe Catalã. “É um jogo especial. Totalmente diferente de qualquer outro que já disputei. Ficará marcado para o resto das nossas vidas. Temos que ir pra lá e desfrutar do jogo. Independente do resultado, é um jogo em prol da solidariedade”, pontuou.

Após a partida contra o Coxa, a comitiva alviverde segue viagem até a Espanha, onde se reúne com o restante da delegação para a partida da Taça Joan Gamper.

(Fonte: Alessandra Seidel)