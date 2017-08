Concordiense não obteve a marca de 20,50m no arremesso de peso..

Romani não avança no Mundial de Atletismo

O concordiense Darlan Romani não conseguiu avançar para a próxima etapa na competição do arremesso de peso, no Mundial de Atletismo, que está acontecendo em Londres, Inglaterra. Na manhã deste sábado, Romani terminou na 15ª posição na classificação geral. Ele precisava ficar entre os 12 melhores colocados, acima dos 20,50m.

Na primeira tentativa, Romani queimou no primeiro arremesso, fez 20,21m no segundo e 19,91m, no terceiro.