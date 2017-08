Neste sábado a equipe de Concórdia terá mais um importante compromisso pela divisão especial do Catarinense, o adversário será a equipe de Mafra, com início programado para às 20h15min no Ginásio da Ser Sadia, onde durante todo o dia serão disputados jogos das categorias de base da cidade.

Para seguir na liderança do Catarinense, a comissão técnica e atletas retornaram aos treinos na manhã da quinta-feira (03) e desde então seguem os treinamentos já no ginásio da Ser Sadia, que para esta partida terá o piso emborrachado que é utilizado no Centro de Eventos.

Para a partida o técnico Morruga terá todos os atletas a sua disposição, Pesk já retornou no jogo da terça-feira (01) em Blumenau e Felipinho retorna a equipe nesta partida após ficar durante as últimas semanas em tratamento no setor de fisioterapia com o fisioterapeuta Alessandro Machado.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)