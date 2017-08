Ônibus assaltado no RS próximo da divisa com SC

Um ônibus que levava passageiros ao Paraguai foi assaltado na noite dessa sexta-feira (04) na ERS 480, em Erval Grande.

Conforme informações da Brigada Militar, o coletivo teve e frente cortada por um Ford Fusion de cor preta por volta das 21h. Os bandidos atiraram contra o veículo, obrigando o motorista a parar.

Eles renderam o condutor, que teve que mudar a rota e o ônibus foi levado para uma estrada vicinal na entrada do município de Benjamin Constant do Sul. Os passageiros foram trancados no bagageiro, e os criminosos fugiram levando dinheiro e outros pertences da vítimas. Ninguém ficou ferido.

A Brigada Militar foi mobilizada e policiais da região iniciaram as buscas, encontrando um dos carros que foi usado no assalto. Trata-se do Ford Fusion que havia sido roubado em Passo Fundo na última quarta-feira (02). Além do carro, também foram apreendidas duas armas.

A suspeita é que os bandidos ainda estão tentando fugir pelo mato.

Guarnições do 3º Batalhão de Operações Especiais (BOE) de Passo Fundo estão auxiliando no atendimento da ocorrência. Até o momento ninguém foi preso.

(Rádio Uirapuru/Passo Fundo)