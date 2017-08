Um Corola com placas de Concórdia bateu e derrubou um poste por volta de meio dia deste sábado, dia 05. O acidente aconteceu próximo a entrada do Bairro Natureza. O motorista, de 24 anos, estava sozinho no veículo e não teve ferimentos graves.

De acordo com as informações apuradas no local, o carro fazia o sentido Fragosos ao Centro, quando perdeu o controle em uma curva e colidiu violentamente no poste.

Os Bombeiros Voluntários e o Samu prestaram o atendimento. O motorista foi conduzido ao Hospital São Francisco para avaliação médica. A Celesc também esteve no local do acidente para desligar a energia.

O trânsito ficou parado nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Estadual fez a orientação aos motoristas e o levantamento de informações sobre o acidente.