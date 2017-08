Decisão foi proferido nesta semana. Defesa alega que colega teria sido autor do crime.

José Giliard dos Santos, acusado de participar de homicídio no município de Lindóia do Sul, teve negado o pedido de liberdade provisória. A decisão foi proferida nesta semana pela Justiça da Comarca de Ipumirim. Com isso, ele permanece preso.

Uma das alegações da defesa era de que já havia sido encerrada a fase de instrução processual e todas as testeminhas ouvidas teriam dito que a autoria do crime foi de Erisvaldo Pereira de Oliveira, colega de José Giliard, que também está preso.

O crime aconteceu em abril desse ano e os dois acusados deverão ir a Juri Popular. Eles respondem pela morte de José Marcelo Ferreira da Silva.

(Com informações do repórter André Krüger).