Júri Popular de Osmar Soarse Zainer foi na sexta-feira, dia quatro, no Fórum da Comarca de Concórdia.

Justiça condena réu por tentativa de homicídio a cumprir dois anos no semiaberto

Osmar Soares Zainer foi condenado a cumprir dois anos, nove meses e dez dias de reclusão em regime semiaberto. Ele foi julgado na sexta-feira, dia quatro, no Fórum da Comarca de Concórdia pelo crime de tentativa de homicídio. Ele já vinha respondendo pelo crime em liberdade. Da decisão, ainda cabe recurso.

Zainer é acusado de tentativa de homicídio no ano de 2013 contra Marcos Roberto Hengen. Os dois se envolveram em uma discussão no bairro Nova Brasília. Na ocasião, Zainer teria se aproximaddo do veículo em que Hengen estava dentro e efetuado um disparo de arma de fogo. A vítima não foi atingida.

(Com informações do repórter André Krüger)