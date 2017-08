A Prefeitura de Presidente Castello Branco abriu, na última semana, uma concorrência, na modalidade Pregão, para contratação de uma empresa especializada no serviço de elaboração de projetos para a captação de recursos.

O objetivo da Administração é captar recursos junto aos governos Federal e Estadual, além da captação em entidades privadas. “Hoje em dia a gente sabe que os municípios dependem de recursos que venham de outras esferas e para isso é preciso que projetos sejam elaborados, cadastrados e gerenciados. Para captar, e ter resultado positivo, é necessário que tenhamos uma empresa com conhecimento nessa área”, argumenta o prefeito Ademir Miotto.

Ele também comenta que o município já teve dificuldades para captar recursos em função da falta de projetos. “Existem inúmeras regras que fazem com que projetos sejam contemplados com recursos. O trabalho vai desde a elaboração, cadastro, acompanhamento e às vezes por falta de algum detalhe, a Prefeitura deixa de ser beneficiada. Isso já aconteceu e por isso vamos investir em uma empresa especializada”, ressalta Miotto.

As propostas de empresas que prestam este serviço podem ser entregues até o dia 17 de maio. Todas as informações estão no edital, publicado no site da Prefeitura de Presidente Castello Branco. Acesse direto clicando no link abaixo.