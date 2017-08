Ainda era 18 de dezembro de 2016. Pouco tempo havia se passado desde a tragédia aérea do dia 29 de novembro. Havia, por todos os lados, muita incredulidade e tristeza. Mas também havia esperança. Havia esperança porque, em meio às perdas irreparáveis, ficaram os milagres. E foi neste dia, no último mês do ano, que um deles retornou à Arena Condá. Alan Ruschel estava visivelmente abalado. Trazia no corpo as marcas do acidente, mas os olhos refletia coragem, confiança e determinação. Tudo o que precisava para desafiar os céticos e afirmar: seguiria jogando. Oito meses depois, se prepara para cumprir o objetivo. E fará isso em grande estilo.

Após um período intenso de muito trabalho - físico e psicológico - visando a recuperação, Alan Ruschel concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (03), para anunciar o seu retorno aos gramados. Após decisão conjunta do atleta, do Departamento Médico e do Departamento de futebol da Chapecoense, Alan fará sua reestreia diante do Barcelona, no dia 07 de agosto, no Camp Nou - um templo do futebol mundial. Se, aos 17 anos, iniciar a carreira como atleta profissional havia sido a realização de um sonho, agora, aos 27, ele repete a sensação. “Não preciso nem falar da minha felicidade em estar voltando a jogar. em estar voltando a fazer aquilo que eu mais amo. Essa coletiva é muito diferente daquela quando eu cheguei aqui em dezembro, quando eu estava saindo do hospital. Vou realizar um sonho pela segunda vez. (...) Dá aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade de moleque, o nervosismo de enfrentar uma grande equipe. Não está fugindo do que é normal pra um atleta”, afirmou.

Para o retorno, Alan não espera e nem quer piedade. O único desejo do atleta - além de respeito e consideração - é voltar a ter um bom rendimento e ajudar a equipe. “Eu tenho total condição de voltar a jogar em alto nível e estou treinando pra isso”, garantiu. Sobre as condições de voltar a disputar partidas oficiais, o lateral afirmou que, em relação aos outros atletas que não estão jogando com tanta frequência, se sente no mesmo patamar e com aptidão para enfrentar os desafios que a Chape tem pela frente.

Além da evidente felicidade por voltar aos campos, Alan exalta a gratidão. Primeiro, à nova chance de viver e, depois, a todas as pessoas que foram seu alicerce no difícil caminho da retomada. “A gratidão é o gesto mais bonito que um ser humano pode ter. E eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram a hoje estar apto a participar de um jogo de futebol. Toda a parte de fisioterapia do clube, os médicos (...). Graças a Deus e a eles também, hoje eu posso voltar a jogar. Sem contar a força que vem de casa, da família”, destacou.

Foram oito meses de reabilitação e Alan é enfático ao afirmar que não tem direito de reclamar do tempo. Hoje, o atleta encara cada desafio e dificuldade como uma nova oportunidade. Para ele, a hora certa de voltar a calçar as chuteiras chegou. E há, no duelo contra o Barcelona, uma mística muito além de enfrentar uma das melhores equipes do mundo. “Não vou estar jogando só por mim. Vou estar jogando pelos meus amigos que não estão mais aqui. Pelo meu parceiro Follmann, pelo Neto. Pela minha família, pelos meus amigos. E por todos aqueles que oraram por mim. Através de mim, muitas pessoas vão estar realizando um sonho”, finalizou.

(Fonte: Alessandra Seidel)