O Colorado vem de uma sequência positiva dentro de casa, foram duas vitórias nos últimos dois jogos, que colocaram a equipe na vice-liderança da Série B. Agora, o objetivo é longe do estádio Beira-Rio, contra o Guarani, às 16h30 deste sábado (5), no Brinco de Ouro, em Campinas. O confronto válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro pode aproximar o Inter da liderança. As redes sociais do Clube e a Rádio Colorada acompanham todos os detalhes da partida em tempo real.

A preparação para o duelo desse fim de semana iniciou na quarta-feira (2) e encerrou na manhã desta sexta (4), com um treinamento fechado no Gigante. O técnico Guto Ferreira optou pela privacidade para ajustar os detalhes finais e decidir os onze que entrarão em campo em Campinas. Ao longo da semana, o treinador não deu pistas do time titular, que deverá ser confirmado somente 45 minutos antes do jogo diante do Guarani.

O comandante colorado terá um retorno importante à equipe, D'Alessandro, que cumpriu suspensão contra o Goiás, retorna ao time. Nico López se recuperou de um desconforto muscular e também está a disposição de Guto Ferreira. Danilo Silva e Carlinhos retornaram do departamento médico, mas não foram relacionados para a partida. Suspenso, Felipe Gutiérrez é o desfalque e não viaja com a delegação. Já Eduardo Sasha, com problema no ombro, é dúvida para o duelo contra a o clube paulista.

Inter e Guarani estão muito próximos na tabela de classificação. O Colorado está em segundo lugar, com 30 pontos somados na competição até o momento. Enquanto o Bugre está na quinta posição, com dois pontos a menos. O líder da competição é o América-MG, com 36 pontos.

Arbitragem

Marcelo de Lima Henrique apita o jogo, auxiliado por Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, trio carioca.

(Fonte: Internacional)