O Grêmio voltou aos treinamentos na tarde desta sexta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. Após mais uma vitória fora de casa no Brasileirão, o Tricolor se mantém na vice-liderança da competição. No domingo, enfrenta o Atlético-MG, na Arena, para tentar diminuir a distância para o líder Corinthians.

Dentro de campo, o técnico Renato Portaluppi observou a movimentação dos seus atletas, que participaram de uma atividade em campo reduzido. O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que sofreu um entorse no joelho na partida contra o Atlético-PR, pela Copa do Brasil, treinou normalmente e deve ser alternativa do técnico gremista.

Por outro lado, o atacante Lucas Barrios e o lateral Edilson correram ao redor do gramado e são dúvidas para a partida deste domingo. O atacante Jael, segue em tratamento intensivo com a fisioterapia para retornar. O mesmo ocorre com o meia Douglas, que correu ao redor do campo.

Após a atividade, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva e confirmou a estreia do goleiro Paulo Victor com a camisa Tricolor. Ouça abaixo:

Neste sábado pela manhã, o Tricolor volta aos treinamentos visando o confronto deste final de semana.

(Fonte: Grêmio)