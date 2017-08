A obra de ampliação do Posto de Saúde de Ipira foi inaugurada na tarde de sexta-feira, dia 04. Com duas edificações a nova ala conta com entrada da ambulância, plataforma hidráulica, escada interna, novos consultórios médicos e odontológicos, salas de curativos e de observação, farmácia e salas de urgência e emergência.

A nova ala conta com uma área de quase 280 metros quadrados e todos os equipamentos também são novos. O investimento total foi de R$ 560 mil, com recursos viabilizados através de emendas parlamentares. “A partir desta segunda-feira o novo espaço já estará funcionando. Tínhamos uma demanda e precisávamos ampliar e melhorar nossa estrutura. Sem dúvidas esta ampliação vai dar mais qualidade aos serviços prestados”, conta o secretário de Saúde, Marcelo Minks.

A inauguração também faz parte da programação alusiva ao aniversário de 54 anos de Ipira.