A cesta básica de alimentos teve redução menor de 1% no mês de julho. A informação consta no levantamento mensal feito pelo Sindicato dos Empregados no Comércio e em Empresas de Serviços Contábeis de Concórdia. A redução foi de 0,81%. Com isso, o valor para a alimentação de uma pessoa é de R$ 304,10. Para quatro pessoas, como prevê a lei de criação do salário mínimo ficou em R$ 1.216,41.

PRODUTOS

Carne: 3,53 %

Leite: -2,42 %

Café: -1,09 %

Feijão: -0,11 %

Arroz: -1,43 %

Batata: -24,75 %

Pão: -2,61 %

Farinha: -1,59 %

Banana: -13,26 %

Açúcar: -9,62 %

Óleo Soja: -1,90 %

Margarina: 3,29 %

Tomate: 10,22 %