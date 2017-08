Começa neste sábado a edição de 20147 da Semana Attílio Fontana. Até o próximo dia 12, diversas atividades serão desenvolvidas no espaço onde funciona o memorial, que por muitos anos serviu de residência para o fundador da empresa Sadia.

As apresentações iniciam às 16h deste sábado, com a apresentação do do Coral Santa Cecília. Às 18h ocorre o Espetáculo Teatral Casa da Pedra 675.

Toda a programação está no site do Memorial Attílio Fontana, o www.memorialattiliofontana.com.br