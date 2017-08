Uma mulher ficou ferida em uma queda de moto, registrada no começo da manhã desta sexta-feira, dia quatro. O fato foi registrado no interior do município. A vítima, de iniciais F.D, 22 anos, pilotava uma Honda CG 150, placa de Lindóia do Sul.

O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim. A vítima foi atendida com suspeita de fratura em uma das pernas e encaminhada para o Hospital São Camilo, de Ipumirim.

(Com informações do repórter André Krüger).