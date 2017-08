Está confirmada para a próxima segunda-feira, dia sete, a solenidade de inauguração da SC 355, entre Concórdia e Jaborá. O ato será realizado no Centro de Eventos de Jaborá, a partir das 10h. O evento contará com a presença do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo; do Secretário de Infraestrutura, Luiz Fernando Cardoso; do presidente do Deinfra, Wanderley Agostini e demais autoridades.

Os trabalhos nesta rodovia foram encerrados nos últimos meses e a mesma já está sendo utilizada. O investimento foi de aproximadamente R$ 33 milhões.

Também na ocasião, será dada a entrega da ordem de serviço para a pavimentação da SC 467, entre Jaborá e Ouro. Os valores para a construção dos 33 quilômetros dessa rodovia é de aproximadamente R$ 44,7 milhões.