O autor de tentativa de homicídio ocorrido em 2016 será levado à Júri Popular. A decisão foi proferida nesta semana pela Justiça da Criminal da Comarca de Concórdia. A data da Sessão ainda será marcada.

Conforme os autos, os fatos ocorreram nas proximidades da Escola Walter Fontana. O acusado, juntamente com outros dois adolescentes, abordaram a vítima, também adolescente, e iniciou-se a agressão. A vítima estava saíndo do educandário e foi agredida com um golpe de canivete na região do abdômen. Mesmo no chão, ela continuou sendo agredida pelos outros dois adolescentes.

De acordo com o Inquérito Policial, as consequências não foram mais graves porque outros alunos interviram na confusão.

(Com informações do repórter André Krüger)