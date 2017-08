Acontece na próxima sexta-feira, dia quatro, a Sessão do Tribunal do Juri de Osmar Soares Zainer, que estará no banco dos réus pelo crime de tentativa de homicídio. O ato será realizado às 9h no salão do Júri do Fórum da Comarca de Concórdia.

Zainer é acusado de tentativa de homicídio contra Marcos Roberto Hengen. Conforme os autos, no dia 18 de janeiro do ano de 2013, os dois se envolveram em uma discussão no bairro Nova Brasília. Na ocasião, Zainer teria se aproximado do veículo de Hengen, que estava dentro, e efetuado um disparo de arma de fogo.

O projétil passou pelo parabrisa, mas não acertou a vítima, por erro de pontaria.

Na defesa de Osmar Soares Zainer estarão os defensores Daniel Pereira de Barros Cobra e Jivago Pizarro Schulte. O promotor será Alexandre Penzo Betti Neto e o Júri será presidido pela juíza Thays Backes Arruda.

(Com informações do repórter André Krüger).