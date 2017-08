Os procedimentos serão realizados no Hospital dos Olhos pela Clínica Bonfante, de Chapecó. Após as cirurgias, os pacientes também terão acompanhamento pós-operatório. Até então esses procedimentos eram realizados em Florianópolis.

Alguns desses pacientes aguardam desde 2015 esse procedimento que agora a Secretaria de Saúde está disponibilizando. “Um dos nossos grandes objetivos é diminuir todas as filas de cirurgias. A fila de catarata será zerada até o final desse ano, assim como outros casos”, explica a secretária de Saúde, Joice Sartoretto Zotti.

Apesar de ser uma cirurgia rápida e simples, os benefícios para os pacientes com catarata são muito importantes. Joice destaca que as cirurgias de catarata para estes pacientes serão pagas com recurso próprio. O custo médio de cada cirurgia varia entre R$ 6 mil a R$ 10 mil nas clínicas particulares. “Se cada paciente fosse pagar o procedimento seriam gastos até R$ 100 mil ao todo e agora estas famílias poderão investir este dinheiro lá nas suas casas, beneficiando suas famílias e melhorando suas vidas”, ressalta Joice.