Um caminhão com placas de Cordilheira Alta tombou na tarde de quinta-feira, dia 03, na SC-283 em Arvoredo, na entrada de Linha Chapada. O acidente aconteceu por volta das 16h. O motorista não se feriu.

O caminhão seguia no sentido Chapecó à Seara e estava carregado com ração. Informações apuradas dão conta de que problemas no sistema de freio teriam causado o acidente.

Polícia Militar Rodoviária de Bom Jesus atendeu a ocorrência e orientou o trânsito.