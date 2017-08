Uma Parati com placas de vargem Bonita e um Audi, placas de Concórdia, bateram no final da tarde desta quinta-feira, dia 03, na SC-283, no Contorno Norte. Os dois carros ficaram danificados e não houve feridos.

O acidente aconteceu por volta de 18:30h. De acordo com as informações apuradas no local, a Parati transitava do Bairro dos Estados, sentido São Cristóvão e o Audi teria cortado a frente, ao tentar entrar no pátio de uma oficina mecânica. A Parati bateu na porta direita do Audi.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e atenderam os motoristas no local, mas nenhum teve ferimentos. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para levantar informações sobre as causas do acidente e orientar o trânsito.