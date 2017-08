Os mais de 120 produtores de frango do Vale da Produção estão aguardando a definição de uma data, pela Justiça do Paraná, para assembleia de Recuperação Judicial da empresa Globoaves. O objetivo é discutir o pagamento da dívida que a empresa, que suspendeu as operações da unidade em Lindóia do Sul, tem com esses avicultores, cuja cifra é de aproximadamente R$ 2,4 milhões.

O encontro, que estava previamente marcado para última terça-feira, dia primeiro, não aconteceu. Essa data havia sido marcada durante a primeira reunião entre os credores na cidade de Cascavel, no Paraná, isso no fim do mês de junho. Porém, naquela ocasião a reunião foi suspensa para que houvesse alterações nesse processo de recuperação judicial, já que a Justiça entendeu que algumas categorias de credores estariam sendo beneficiadas em dentrimento de outras.

A expectativa era de que esse novo plano pudesse ser apresentado no último dia primeiro, o que também não aconteceu. Neste caso, houve pedido de suspensão dessa assembleia pela empresa que está administrando o processo de recuperação judicial da Globoaves.

Desde então, os avicultores e demais credores da Globoaves aguardam uma posição da Justiça do Paraná sobre quando deve acontecer essa nova assembleia de recuperação judicial.