A Chapecoense entrou em campo na noite de quarta-feira (02), para partida válida pela 18ª do Campeonato Brasileiro. Contra o Bahia, a equipe alviverde fez o último jogo na Arena Condá antes do encerramento do turno do Brasileirão e do início das viagens internacionais do time - que enfrentará o Barcelona, na Espanha, e disputará a Suruga Bank, no Japão, nos próximos dias. Sob forte chuva, as condições de jogo acabaram ficando limitadas e, em partida de muito equilíbrio, o placar refletiu as circunstâncias: 1 a 1.

Com Lourency no lugar do volante Moisés Ribeiro e Seijas jogando mais centralizado, a Chape fez um primeiro tempo bastante movimentado, se lançando ao ataque em busca do resultado. Após levar perigo ao gol de Jean por inúmeras oportunidades, aos 19 minutos a equipe alviverde chegou com efetividade. Apodi levantou bola na na direção de Arthur Caíke, que desviou de cabeça para Túlio de Melo abrir o marcador. Investindo nas bolas aéreas, a Chape seguiu pressionando o Bahia, que também mantinha a estratégia das bolas alçadas na área. E foi pelo alto que o adversário chegou ao empate. Aos 38, Matheus Reis cruzou para Rodrigão marcar de cabeça, determinando o placar da etapa inicial em 1 a 1.

O segundo tempo teve ritmo bastante reduzido em relação a etapa inicial e as novidades ficaram por conta da estreia de Júlio César - que ingressou no jogo no lugar de Lourency - e Fernando Guerrero - que substituiu o venezuelano Seijas. Mesmo com as alterações, a Chape seguiu sem criar novas oportunidades e contou com boas defesas de Jandrei nas investidas do Bahia. Partida finalizada em 1 a 1.

Após o jogo, o técnico Vinícius Eutrópio exaltou a qualidade do adversário e a dificuldade da partida, e elogiou o primeiro tempo feito pela Chapecoense. Sobre o balanço referente aos dois jogos disputados em casa contra equipes da parte baixa da tabela, Eutrópio afirmou que o único resultado atípico foi a derrota para o Atlético Goianiense. O treinador projetou a fórmula para recuperar o caminho das vitórias. “O que a gente tem que fazer é retomar o equilíbrio. (...) Ser maduro, pra que a gente sempre pontue e principalmente mantenha as vitórias em casa”, afirmou.

Nesta quinta-feira, o Clube divulga a lista dos relacionados para a partida contra o Coritiba, no próximo domingo (06), e para a partida contra o Barcelona, na próxima segunda-feira (07). Uma parte da equipe viaja para a Espanha na sexta-feira, enquanto a outra parte da delegação viaja à Curitiba. O segundo grupo também irá para o amistoso internacional, mas segue viagem apenas após o confronto contra o Coxa.

(Fonte: Alessandra Seidel)