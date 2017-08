Com gol de Michel, aos 37 minutos do 2º tempo, tricolor venceu a equipe goiana por 1 a 0.

O Grêmio entrou em campo na noite desta quarta-feira, para buscar mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Jogando pela 18ª rodada da competição, o Tricolor venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 1 a 0, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

A primeira etapa foi equilibrada, mas as melhores chances vieram do time da casa, que conseguiu imprimir seu ritmo de jogo, criar oportunidades e manter a posse de bola. Já o Tricolor, bem marcado, não aplicou a sua principal característica, a troca de passes, nos 45 minutos iniciais.

No segundo tempo voltou melhor, mas teve dificuldades para se infiltrar no campo de ataque. O técnico Renato providenciou suas substituições. O primeiro a deixar o campo foi Arthur, que deu lugar a Lincoln. Em seguida, Pedro Rocha saiu, para entrada de Léo Moura.

Foi aos 37 minutos que o jogo saiu do zero a zero. De pé em pé, o Tricolor abriu o marcador - Léo Moura acionou Lincoln dentro da área, que rolou para o lado, para Michel chegar e completar para o fundo das redes. A terceira substituição foi feita já nos minutos finais, com Maicon ocupando o lugar de Everton.

Com o resultado, o Grêmio conquista mais três pontos na competição, chega a 36, se mantendo na vice liderança.

Escalação: Marcelo Grohe, Leonardo Gomes, Bressan, Kannemann, Bruno Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Fernandinho, Pedro Rocha e Everton.

Banco: Paulo Victor, Bruno Grassi, Léo Moura, Bruno Rodrigo, Maicon, Jailson, Machado, Kaio, Machado, Michel Arroyo.

O trio de arbitragem foi comandado por Igor Junio Benevenuto, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Marcus Vinicius Gomes.

(Fonte: Grêmio)