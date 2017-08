Galo do Oeste pode alcançar a quinta colocação na última rodada do turno.

O Concórdia Atlético Clube encerrou a penúltima rodada na sexta colocação, com dez pontos, após a vitória por 7 a 0 sobre o Jaraguá, pela série B da competição. As derrotas. O Galo do Oeste ganhou uma posição após a rodada e agora tem a possibilidade de alcançar a quinta colocação, se vencer o Jaraguá na última rodada.

Atualmente, o CAC está com 10 pontos em oito jogos, sendo duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Concórdia marcou 13 e sofreu seis gols, tendo saldo positivo de sete. Foram aplicados contra o Galo 16 cartões amarelos e um vermelho.