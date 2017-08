Um grupo formado por voluntários, integrantes da CDL, Prefeitura, Bombeiros, Polícia Militar, vereadores e outras entidades iniciou um trabalho de revitalização no Lago Central de Irani, conhecido como Prainha. A primeira ação foi realizada no sábado, com a coleta de lixo e colocação de brita na beira do lago. O objetivo é fazer com que o atrativo turístico volte a receber um volume maior de turistas e pessoas da cidade.

De acordo com a vice-presidente da CDL, Jociane Frizon, uma carga de lixo já foi retirada e a próxima atividade será realizada neste sábado, dia 05. “Muita coisa foi recolhida. Latas de bebida, garrafas, plásticos, embalagens, pneus entre outros objetos”, conta ela. “O mutirão continua, temos bastante trabalho ainda, mas o cenário já está diferente”, destaca.

Jociane também comenta que esportes náuticos podem voltar a acontecer na Parainha. “Hoje, muitas pessoas ainda utilizam o lago para a pesca e lazer, mas podemos receber mais turistas. Outra atividade que reunia bastante gente era a das competições que tínhamos, com Jet Sky e caiaque. Quem sabe no futuro a gente possa sediar eventos do gênero”, adianta.

A trilha que faz parte do atrativo também está sendo limpa e os responsáveis pelo mutirão acreditam que ela deve ser liberada para a visitação no início de setembro.