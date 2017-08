O homem, vítima de agressão no Frei Lency, está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Maicé, em Caçador. A transferência se deu durante as primeiras horas desta quinta-feira, dia três. Conforme informações apuradas pela reportagem da Rádio Aliança, o motivo é o fato de todos os leitos de UTI do Hospital São Francisco estarem ocupados.

A.C, de 31 anos, foi agredido pelo padrasto com uma barra de ferro na cabeça. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia com afundamento de crânio e hemorragia. Ele foi conduzido para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco, mas em seguida transferido para Caçador.

A agressão aconteceu na noite da quarta-feira, dia dois.

(Com informações do repórter André Krüger)