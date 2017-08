Certificado do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal será entregue para a Frigolaste.

A Cidasc vai entregar na noite desta quinta-feira, dia três, a certificação do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal ao frigorífico Frigolaste, de Seara. O ato está marcado para às 19h30, na sede social da ADC Seara. O certificado faz parte do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária, Suasa. Isso autoriza a empresa a vender os produtos para outros estados do Brasil.

Conforme a Cidasc, outras duas empresas já têm esse certificado: o Laticínio Vitória, de Concórdia e o Laticínio Müller, de Seara.